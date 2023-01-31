Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Над Красноярском пролетел метеор

Фото Над Красноярском пролетел метеор
Фото Над Красноярском пролетел метеор

Фото: Pixabay.com

В небе над Красноярском местные жители заметили яркую вспышку, вызванную пролетевшим метеором.

Жители Красноярского края вечером во вторник, 31 января, заметили в небе метеор. Кадры очевидцы публикуют в социальных сетях. Яркая вспышка осветила небо над несколькими городами региона.

В разговоре с местным телеграм-каналом «Борус» директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков предположил, что пролетевший над краем объект мог иметь внушительные размеры.

«Это достаточно крупное тело, несколько метров в диаметре. Обычно такие тела не долетают до Земли, хотя какие-то фрагменты могут, но найти их будет сложно. В Челябинске был метеорит 17 метров, и осколки долетели, а наш, скорее всего, сгорел в атмосфере», — сообщил он.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирской области в ночь на 17 октября могли наблюдать сгорание небесного тела в атмосфере Земли. Помимо Новосибирской области, падение метеорита наблюдали жители ещё трёх сибирских регионов. Вспышку заметили в Томской, Кемеровской областях и Красноярском крае.

Напомним, ранее космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала о взрыве метеорита в космосе.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27424
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
25781
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
16421
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
14353
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
10788
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9758
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36
9532
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО