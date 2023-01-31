Над Красноярском пролетел метеор

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В небе над Красноярском местные жители заметили яркую вспышку, вызванную пролетевшим метеором.

Жители Красноярского края вечером во вторник, 31 января, заметили в небе метеор. Кадры очевидцы публикуют в социальных сетях. Яркая вспышка осветила небо над несколькими городами региона.

В разговоре с местным телеграм-каналом «Борус» директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков предположил, что пролетевший над краем объект мог иметь внушительные размеры.

«Это достаточно крупное тело, несколько метров в диаметре. Обычно такие тела не долетают до Земли, хотя какие-то фрагменты могут, но найти их будет сложно. В Челябинске был метеорит 17 метров, и осколки долетели, а наш, скорее всего, сгорел в атмосфере», — сообщил он.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирской области в ночь на 17 октября могли наблюдать сгорание небесного тела в атмосфере Земли. Помимо Новосибирской области, падение метеорита наблюдали жители ещё трёх сибирских регионов. Вспышку заметили в Томской, Кемеровской областях и Красноярском крае.

Напомним, ранее космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала о взрыве метеорита в космосе.