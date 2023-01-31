Опубликован рейтинг лучших работодателей России по итогам 2022 года

Фото: pixabay.com

HeadHunter опубликовал рейтинг лучших работодателей России в 2022 году.

Сбер вновь признан лучшим работодателем России по версии HeadHunter. В 2022 году компания справилась с беспрецедентными трудностями, увеличила число клиентов и продолжила своё развитие. Команда внесла весомый вклад в сохранение спокойствия, стабильности и безопасности банковского обслуживания. Даже в условиях санкций банк продолжает создавать новые сервисы на основе отечественных технологий, что гарантирует технологический суверенитет и удобный клиентский опыт.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель HR Сбербанка:

«У нас большой коллектив. Все члены команды выполняют свою работу каждый на своём месте. Требуется высочайшая слаженность и вовлечённость. Настройка команды — это увлекательная задача, мы работаем над ней ежедневно».

Вызовы потребовали от всех членов команды огромной вовлечённости и отдачи. Для HR в этот период жизненно важным было поддержать своих сотрудников и сохранить команду. Чтобы сохранить ключевых сотрудников, банк развивает систему преемственности.

Программа долгосрочного вознаграждения (LTI) помогла банку замотивировать больше тысячи ключевых сотрудников.

Открытые форматы общения внутри команды укрепляют взаимное доверие, повышают вовлечённость и дают людям уверенность. Знаковым событием стал запуск IT-хабов в Казани и Екатеринбурге, который показал, что банк смотрит в будущее, улучшает условия труда и создаёт новые возможности и в Москве, и в регионах.

В 2023 году банк продолжит поддерживать и создавать условия для развития сотрудников. В фокусе внимания — предотвращение эмоционального выгорания, развитие преемственности и лидерства. Всё это поможет команде банка сосредоточиться на создании лучших продуктов и услуг для клиентов.