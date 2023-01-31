Под Новосибирском объявлен срочный сбор на поиск 12-летнего ребёнка

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирской области объявили в розыск 12-летнего мальчика, который не вернулся со школы.

В рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области без вести пропал 12-летний ребёнок Богдан Швецов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтёров, мальчик ушёл в школу 31 января и не вернулся домой.

Приметы пропавшего: рост 160-165 см, плотное телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, чёрные сапоги и синюю шапку. С собой у ребёнка был серый рюкзак.

Волонтёры объявили о срочном сборе добровольцев для поисков Богдана Швецова. Подробнее о месте и времени его проведения можно узнать в соцсетях поисково-спасательного отряда.