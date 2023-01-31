Под Новосибирском семье погибшего в СВО Михаила Калмыкова вручили орден Мужества

Фото: администрация Бердска

В Новосибирской области вдове погибшего бойца СВО передали награду.

Орден Мужества вручили семья погибшего в ходе выполнения задач спецоперации контрактника из Бердска Михаила Калмыкова. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в местной администрации.

Награду передали вдове военнослужащего.

Михаила Калмыкова похоронили в Бердске 23 сентября. Сибиряк скончался во время выполнения боевого задания. Он служил на должности водителя-электрика в роте связи отдельной бригады спецназначения.

В последний путь военного проводили близкие, сослуживцы, священнослужители, церемония прощания состоялась в Преображенском соборе Бердска.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 22-летний военный из Новосибирска погиб во время спецоперации на Украине.