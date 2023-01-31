Предпраздничная суета: как поддержать себя и свой бизнес в горячий сезон

Фото предоставлены компанией «Дизайнмастер»

Из всех тревог малого бизнеса острее всего чувствуется спад потребительской активности — желания и возможности аудитории покупать товары или услуги. Потребительский спрос населения только начинает восстанавливаться после пандемийного периода. Новые тенденции оказывают влияние на поведение и ценности современного жителя России: это прежде всего более рациональный подход к покупкам, рост значимости доверия и потребность в навигации среди разнообразия новых брендов и изобилия выбора.

Как бизнес может подстроиться под новые модели поведения покупателей? Прежде всего необходимо сформировать доверие к бренду и спрос на услугу, а для этого нужно выделиться из конкурентной среды и запомниться потенциальному потребителю. Такой подход решает задачи поддержания спроса зарекомендовавшей себя компании и способствует быстрому построению бренда новых игроков рынка.

Лаконизм

С первого взгляда должна быть понятна суть сообщения — это главное правило. Формулируйте кратко, верстайте лаконично, а если информации много — разделите ее на части, выделив главное — это поможет передать суть сообщения так, что она была понятна с первого взгляда.







Контраст

Контрастное изображение выходит на передний план из городского визуального шума. Это позволяет сообщению работать в полную силу. Понять, достаточно ли ваш макет контрастный, очень просто — посмотрите на него прищурившись. Примерно столько информации будет видно в городской среде.







Одним из охватных инструментов продвижения, доступных даже для малого бизнеса, является наружная реклама. В этой отрасли появились digital-технологии, которые позволяют самостоятельно, быстро и недорого покупать рекламный эфир на уличных экранах. На цифровых рекламных экранах выигрышно смотрятся динамичные ролики, которые за короткое время аудитория сможет заметить и оценить Вопреки сложившемуся стереотипу, эффективность наружной рекламы тоже можно измерить, оценив рентабельность вложений. Для удобства рекламодателя, эти возможности объединены на одной платформе, удобном сервисе для самостоятельной закупки цифровой наружной рекламы DRON.DIGITAL.

Цвет

Если вы не воспользуетесь ярким цветом, то им воспользуется ваш конкурент. Чем ярче цвета в наружной рекламе — тем лучше. Учитывая советы 1 и 2 — цветов не должно быть много. Одного яркого цвета достаточно, чтобы сообщение выглядело нарядно.







Персонаж

Сообщение от лица персонажа комфортнее для восприятия. Персонаж привлекает внимание, передает настроение, хорошо запоминается, а вместе с ним запоминается и сообщение, даже если персонаж нарисованный. Если он смотрит в глаза — это привлекает внимание еще лучше.







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Шрифт

Все, что требуется от шрифта в наружной рекламе — донести информацию. Украшения на шрифтах мешают этому. Шрифт должен быть не скриптовым, без засечек, полужирным, и лучше темным на светлом фоне, чем светлым на темном — так воспринимать текст удобнее.







Логотип

Логотип должно быть хорошо видно, но он не должен доминировать. Если крупный логотип мешает восприятию — его нужно уменьшить, но оставить вокруг свободное поле — охранную зону. Она сохраняет логотип от ошибок верстки — гарантирует, что логотип будет хорошо видно.







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Сюжет

Сообщение со своей внутренней историей запоминается лучше, чем сообщение с персонажем, но без истории. Особенно если сюжетная история оригинальная. Есть время и бюджет позволяет разработать сюжетную рекламу? Тогда ее нужно разработать! Ради успеха рекламной кампании.







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