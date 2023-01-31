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общество

Самарские врачи вернули к жизни пациента с тяжелой пневмонией

Фото Самарские врачи вернули к жизни пациента с тяжелой пневмонией
Фото Самарские врачи вернули к жизни пациента с тяжелой пневмонией

Freepik, authors: Sviatlana Lazarenka

Врачи из Самары в течение месяца боролись за жизнь 31-летнего пациента с тяжелой пневмонией, которая на первый взгляд казалась обычной простудой.

Пациент рассказал, что обычный кашель превратился в ощущение нехватки воздуха с повышением температуры. Его сразу поместили в больницу в Сызрани, где медики смогли определить вирусную пневмонию и приняли экстренные меры для стабилизации состояния больного, пишет sovainfo.ru.

Вскоре врачи доставили больного в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина, в которой было принято решение подключить мужчину на 9 дней к аппарату ЭКМО, который замещает функцию легких для улучшения оксигенации.

«Каждое возвращение пациента к жизни с помощью ЭКМО – бесценный опыт для команды врачей. Это и есть победа над смертью», — поделилась заведующая отделением реанимации больницы им. Середавина Елена Аксенова.

По словам врачей, состояние пациента ежедневно улучшалось. В общей сложности он находился под наблюдением врачей 24 дня.

Напомним, самарские врачи спасли 13-летнего мальчика от инвалидности с помощью гексапода.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

врачи
болезнь
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