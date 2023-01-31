Снегопады в феврале 2023: жителей Новосибирска «убили» новым прогнозом погоды

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

28 января 2023 года Новосибирск поставил абсолютный рекорд по суточному ровню снежных осадков – 14 миллиметров. Предыдущий рекорд в 7,3 миллиметра, зафиксированный в наших краях почти 100 лет назад, в 1926 году, побит в два раза.

Такого снегопада давно не помнят здешние края

Эта старая песня становится вновь актуальной. По словам начальника отдела метеонаблюдений службы Западно-Сибирского УГМС Натальи Кичановой, всю предыдущую неделю наш регион находился под влиянием ложбины циклона, из-за этого выросла интенсивность осадков и скорость ветра.

Прекратятся снегопады, по её прогнозу, только к среде, когда упадёт температура воздуха. С начала февраля дневные температуры составят, в среднем, -15... -20 градусов, а при прояснениях и до -27 градусов.

Морозная передышка

Первая декада февраля в Западной Сибири даст небольшую передышку от осадков. В регион придут морозы с дневной температурой от минус 15 градусов и ночной местами до минус 27. Продержится ясная и морозная обстановка примерно до 9 февраля.

Вторая декада будет снежной

Ближе к 10 февраля температура атмосферного воздуха в Западной Сибири начнёт подниматься, с юго-запада вновь придут ветра и осадки в виде снега. Всё это будет сопровождаться повышенной влажностью воздуха до 96 %.

Третья февральская декада

Чередование ясных и пасмурных дней ждёт Новосибирск и его окрестности в финальной части последнего зимнего месяца. Снегопады если и придут, то не обильные, а воздух прогреется до минус 2 градусов По цельсию.