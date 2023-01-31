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Строительный рынок Новосибирска проигрывает по развитию ИЖС

Фото Строительный рынок Новосибирска проигрывает по развитию ИЖС
Фото Строительный рынок Новосибирска проигрывает по развитию ИЖС

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев прокомментировал отставание Новосибирска по развитию ИЖС.

По данным РОССТАТА, в последние годы доля ИЖС в общем объеме жилищного строительства в РФ постоянно растёт. Упор на малоэтажное строительство — это основной тренд развития стройиндустрии в стране. По мнению аналитика, в этом ракурсе Новосибирская область и столица Сибири проигрывают всем основным конкурентам.

Специалист отметил, что, если сравнить долю ИЖС в общем вводе жилья в 2014 году (тогда в регионе ввели 2,207 млн. квадратных метров) и сейчас (2,243 млн), то можно отследить, что она выросла с 34,01 до 37,17%. За этот же период по СФО удельный вес ИЖС вырос с 41,03 до 51,62%, а по РФ с 43,49 до 55,69%.

Основным локомотивом жилищного строительства в последние три года является ипотека. По сравнению с прошлым годом объёмы кредитов начали снижаться, но не во всех сегментах. Так по данным агрегатора ДОМ.РФ, объём кредитов на индивидуальное жилищное строительство в 2022 году составил 140 млрд рублей, что более чем в три раза больше показателей 2021 года.

«Одним из ключевых факторов, определяющих цену, является соотношение спроса и предложения. И в результате цены на частные дома в Новосибирске росли в 2022 году на 30% быстрее, чем на недвижимость в целом», — резюмировал Николаев.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

строительство
недвижимость
аналитика рынка
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