Татьяна Ильина возглавила театр «Старый Дом» в Новосибирске

Фото: сайт театра "Старый дом"

Татьяна Ильина стала новым директором новосибирского театра «Старый дом».

Во вторник, 31 января, Татьяна Ильина, последние 16 лет руководившая отделом развития Новосибирского музыкального театра, стала новым директором театра «Старый дом».

На этом посту Ильина сменила Антониду Гореявчеву, работавшую директором театра до конца декабря 2022 года.

В 1997 году Татьяна Ильина окончила теоретико-композиторский факультет, в 2002 году — защитила диссертацию и окончила аспирантуру Новосибирской государственной консерватории, после чего получила ученое звание кандидата искусствоведения.

Специалист работала в Новосибирском краеведческом музее и Новосибирской филармонии. В 2006 году окончила обучение на кафедре управления в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма в Москве. Последние 16 лет Ильина занимала должность начальника отдела развития Новосибирского музыкального театра.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стоимость реконструкции театра «Старый дом» в Новосибирске превысила 1 млрд рублей.