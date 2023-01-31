Жителей Новосибирска пригласили на кастинг нового шоу в Дубае

Фото: ТНТ
Телеканал ТНТ пригласил новосибирцев на кастинг нового шоу, которое пройдет в Дубае.
Телеканал ТНТ приглашает жителей Новосибирска бросить вызов звездам и выиграть 10 миллионов в новом шоу.
Съемки проекта пройдут в Дубае.
В новом шоу участие примут две команды: суперзвезды российского шоу-бизнеса и обычные люди. Однако, никто еще не знает, кто из них будет жить в роскоши, а кому придется выживать.
По словам организаторов, шоу заставит звезд выйти из зоны комфорта и раскроет их с новой стороны.
Телеканал ТНТ проводит кастинг, чтобы набрать 7 участников, которые будут соревноваться со звездами за право на роскошь. Чтобы попасть в состав участников, нужно рассказать о себе и своих увлечениях и подумать, на что вы готовы потратить выигрыш в 10 миллионов рублей.
Съемки начнутся этой весной в Дубае.
Подробности в разделе кастингов.
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