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Жителей Новосибирска пригласили на кастинг нового шоу в Дубае

Фото Жителей Новосибирска пригласили на кастинг нового шоу в Дубае
Фото Жителей Новосибирска пригласили на кастинг нового шоу в Дубае

Фото: ТНТ

Телеканал ТНТ пригласил новосибирцев на кастинг нового шоу, которое пройдет в Дубае.

Телеканал ТНТ приглашает жителей Новосибирска бросить вызов звездам и выиграть 10 миллионов в новом шоу.

Съемки проекта пройдут в Дубае.

В новом шоу участие примут две команды: суперзвезды российского шоу-бизнеса и обычные люди. Однако, никто еще не знает, кто из них будет жить в роскоши, а кому придется выживать.

По словам организаторов, шоу заставит звезд выйти из зоны комфорта и раскроет их с новой стороны.

Телеканал ТНТ проводит кастинг, чтобы набрать 7 участников, которые будут соревноваться со звездами за право на роскошь. Чтобы попасть в состав участников, нужно рассказать о себе и своих увлечениях и подумать, на что вы готовы потратить выигрыш в 10 миллионов рублей.

Съемки начнутся этой весной в Дубае.

Подробности в разделе кастингов.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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