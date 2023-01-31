В Новосибирске депутаты "ЕР" и совет ветеранов подвели итоги за 2022 год

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В Ленинском районе по инициативе депутатов Единой России подвели итоги года совместно с местным Советом ветеранов.

Депутаты Госдумы Виктор Игнaтов, Заксобрания НСО Дмитрий Козловский и горсовета Кирилл Покровский, Денис Кулинич, Денис Чаховский, Александр Савельев организовали торжественное мероприятие и поблагодарили активистов Совета ветеранов за активную работу в 2022 году.

Ежегодно Советом ветеранов Ленинского района проводится огромная работа, приоритетным направлением которой является сохранение исторической памяти и помощь старшему поколению района. Так, в 2022 году Совет ветеранов организовал множество выездных мероприятий для активистов, принимал участие в поздравлении детей войны в честь 85-летия Новосибирской области, посещал выставки Центра истории развития Ленинского района им. Д.А.Бакурова и другое.

После официальной части мероприятия для приглашенных выступили творческие коллективы района.

«Благодарю Совет ветеранов Ленинского района за работу и надеюсь на плодотворное сотрудничество. Пусть этот год принесет всем нам добро и тепло, желаю всего самого хорошего, здоровья и мирного неба над головой», — сказал депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнaтов.