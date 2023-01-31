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В Новосибирске губернатор Андрей Травников ответит на вопросы жителей - онлайн трансляция

Фото В Новосибирске губернатор Андрей Травников ответит на вопросы жителей - онлайн трансляция
Фото В Новосибирске губернатор Андрей Травников ответит на вопросы жителей - онлайн трансляция

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, видео - телеканал ОТС

Во вторник, 31 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответит на вопросы жителей в прямом эфире.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответит на вопросы жителей региона в эфире телеканала ОТС 31 января. Трансляция будет доступна также на сайте Сиб.фм.

В ходе беседы глава субъекта расскажет о задачах по развитию региона в 2023 году, а также поделится планами на предстоящую выборную кампанию в сентябре 2023 года.

Прямой эфир с Андреем Травниковым начнется в 12:00 по новосибирскому времени.

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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