В Новосибирске полиция проверяет сообщение о домогательствах к женщине в лифте

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На Затулинке в Новосибирске парень предложил незнакомой девушке заняться непристойными вещами в лифте.

В Новосибирске, 30 января, в лифте дома на Зорге, 227 к женщине домогался незнакомый мужчины, который предлагал интимную связь. Об этом сообщили в паблике в «ВК» «Типичная Затулинка».

По словам женщины, она отвела сына в школу и возвращалась домой. В подъезд дома за ней зашел парень лет 20.

"В почти закрытую за мной дверь вошел мальчик лет 20, плотного телосложения, рост около 170 см, в темной одежде", — вспоминает женщина.

После этого, в лифте, незнакомый мужчина предложил заняться любовью. Сибирячка испугалась и выскочила из лифта.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявлений в полицию не поступало, но правоохранители начали проверку после публикации в интернете.



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