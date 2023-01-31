В Новосибирске полиция проверяет сообщение о домогательствах к женщине в лифте

Фото: freepik
На Затулинке в Новосибирске парень предложил незнакомой девушке заняться непристойными вещами в лифте.
В Новосибирске, 30 января, в лифте дома на Зорге, 227 к женщине домогался незнакомый мужчины, который предлагал интимную связь. Об этом сообщили в паблике в «ВК» «Типичная Затулинка».
По словам женщины, она отвела сына в школу и возвращалась домой. В подъезд дома за ней зашел парень лет 20.
"В почти закрытую за мной дверь вошел мальчик лет 20, плотного телосложения, рост около 170 см, в темной одежде", — вспоминает женщина.
После этого, в лифте, незнакомый мужчина предложил заняться любовью. Сибирячка испугалась и выскочила из лифта.
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявлений в полицию не поступало, но правоохранители начали проверку после публикации в интернете.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 34-летний мужчина изнасиловал прохожую в «Берёзовой роще».
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