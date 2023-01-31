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В Новосибирске с директора компании "Vsemayki" взыскали 1.3 млн рублей из-за жвачки

Фото В Новосибирске с директора компании "Vsemayki" взыскали 1.3 млн рублей из-за жвачки
Фото В Новосибирске с директора компании "Vsemayki" взыскали 1.3 млн рублей из-за жвачки

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

С директора новосибирской компании "Vsemayki" Василия Левченко суд взыскал более 1.3 млн рублей за использование бренда "Love is..." на одежде и аксессуарах.

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел иск зарубежной компании Minikim Holland к предпринимателю Василию Левченко. Поводом стало использование товарного знака известной жвачки "Love is..." (Любовь это... прим.ред.) на одежде и аксессуарах от "Vsemayki".

Правообладатель бренда увидел на сайте "Vsemayki" одежду и аксессуары с принтами "Love is...", при этом компания не имела прав на товарных знак.

Специалисты собрали доказательства и даже заказали футболку с данным принтом за 1490 рублей. После чего обратились в суд, где потребовали 1 375 400 рублей за использования исключительных прав.

Суд встал на сторону истца и взыскал с Василия Левченко всю сумму, которая запросила нидерландская компания. В течение месяца новосибирский бизнесмен может обжаловать решение суда и подать апелляцию.

Как ранее писал Сиб.фм, с известного бара в центре Новосибирска взыскали 100 тысяч рублей за использование американской музыки.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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