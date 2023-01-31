В поликлинике Новосибирска матери с ребенком-инвалидом не выдавали лекарства от сахарного диабета

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В новосибирской поликлинике не обеспечивали ребенка инвалида тест-полосками и инсулином от сахарного диабета.

В Новосибирске, в ГБУЗ НСО «Городская поликлиника N 18» , врачи не в полном объеме обеспечивали мать-инвалида с ребенком-инвалидом, страдающих сахарным диабетом первого типа. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным надзорного ведомства, в поликлинике не обеспечивали семью тест-полосками и инсулином в необходимом объёме. После чего, прокурору городу пришлось вмешаться и привлечь 3 лиц к дисциплинарной ответственности.

"Нарушенные права восстановлены, медицинские изделия выданы семье в полном объёме", — отметили в прокуратуре.

Как ранее писал Сиб.фм, в Бердске Новосибирской области инвалиду выдали лекарства от сахарного диабета после вмешательства прокуратуры.