Ветеран МЧС России спас женщину из горящего жилого дома в Новосибирске

Фото: МЧС по Новосибирской области

Бывший пожарный спас соседку из горящего частного дома в Новосибирске.

Во вторник, 31 января, в Новосибирске бывший пожарный спас пожилую женщину из горящего дома. Он вскрыл закрытую дверь топором и на руках вынес 90-летнюю соседку на улицу, где реанимировал её. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Андрей Потапенко ранее работал в пожарно-спасательной части №2, а сейчас проживает на улице Ленинградская в Октябрьском районе Новосибирска. Когда одна из соседок сообщила ему о пожаре в соседнем доме, он начал действовать.

«Я сразу туда направился, увидел, что в доме пожар, а дверь закрыта на замок. Зная, что там проживает 90-летняя пенсионерка, бросился на помощь. Вскрыл дверь топором, зашел внутрь, в доме было плотное задымление, горело где-то в комнате. На полу в коридоре обнаружил бабушку и на руках вынес на улицу. Освободил ей дыхательные пути, и бабушка сама задышала. После чего позвонил коллегам на номер 112. Позже медики забрали ее в больницу», — рассказал ветеран МЧС.

Пожарные прибыли на место через 8 минут после вызова, вынесли с веранды дома газовый баллон и за 25 минут потушили открытый огонь. Огонь повредил 5 квадратных метров крыши и 20 квадратных метров в комнате, в том числе домашние вещи и мебель.

На пожилую женщину надели кислородную маску и передали врачам скорой помощи — её отвезли в медицинское учреждение, и её жизни ничего не угрожает.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.