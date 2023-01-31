Врачи достали из горла тюменца кусок 3-сантиметровой проволоки

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Тюменские врачи достали проволоку длиной в 3 сантиметра из горла мужчины, который неудачно поел холодец.

Врачи областной больницы №3 в Тюменской области достали из горла мужчины проволоку. Мужчина жаловался на острую боль в горле, тогда хирург не обнаружил визуальных нарушений и отправил пациента на рентген, пишет МегаТюмень.

«Исследование показало кусок проволоки длиной 3 сантиметра, который застрял поперек гортани больного. Она находилась под языком, который препятствовал прямому доступу к ней», – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Отоларинголог Оксана Чаппарова при помощи зеркала на телескопической рукоятке и длинного зажима смогла добраться до проволоки и вынуть ее, не повредив гортань.

Вскоре выяснилось, что проволока попала в горло пациента вместе с домашним холодцом, который он приготовил из собственновыращенной свиньи. Скорее всего, животное зацепило проволоку ногой, и та осталась в ней.

Напомним, тюменские врачи извлекли из кишечника ребенка 12-сантиметровое инородное тело.