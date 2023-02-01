Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Адвокат объяснил, какое наказание грозит подросткам за повреждение железнодорожных путей

Фото Адвокат объяснил, какое наказание грозит подросткам за повреждение железнодорожных путей
Фото Адвокат объяснил, какое наказание грозит подросткам за повреждение железнодорожных путей

Freepik, authors: Sergei Ramiltsev

По словам адвоката Андрея Князева, за такое преступление подросткам грозит до 10 лет лишения свободы.

Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов, директор компании «Князев и партнёры» Андрей Князев объяснил, какое наказание грозит подростам за повреждение железнодорожных путей в Московской области. По его словам, им грозит до 10 лет лишения свободы, пишет Pravda.Ru.

«Действия восьмиклассников попадают под уголовную статью. Так как они являются несовершеннолетними, им грозит не более 10 лет т лишения свободы, но наказание будет реальным», — объяснил адвокат.

Князев также оценил вероятность избежать наказания.

«Бывает такая ситуация, когда преступление признаётся малозначащим. Их освобождают. Но к таким преступлениям это точно не относится. Поэтому получат, честно говоря, по полной программе», — подытожил он.

Напомним, в Новосибирске подростки поцарапали коллекционный автомобиль ради фото.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Подростки
железная дорога
адвокат
уголовная ответственность
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26015
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
14564
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
10993
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9960
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36
9635
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
9394
В Новосибирске на суде о дискредитации ВС РФ произошла массовая потасовка
8563
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку