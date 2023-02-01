Адвокат объяснил, какое наказание грозит подросткам за повреждение железнодорожных путей

Freepik, authors: Sergei Ramiltsev

По словам адвоката Андрея Князева, за такое преступление подросткам грозит до 10 лет лишения свободы.

Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов, директор компании «Князев и партнёры» Андрей Князев объяснил, какое наказание грозит подростам за повреждение железнодорожных путей в Московской области. По его словам, им грозит до 10 лет лишения свободы, пишет Pravda.Ru.

«Действия восьмиклассников попадают под уголовную статью. Так как они являются несовершеннолетними, им грозит не более 10 лет т лишения свободы, но наказание будет реальным», — объяснил адвокат.

Князев также оценил вероятность избежать наказания.

«Бывает такая ситуация, когда преступление признаётся малозначащим. Их освобождают. Но к таким преступлениям это точно не относится. Поэтому получат, честно говоря, по полной программе», — подытожил он.

Напомним, в Новосибирске подростки поцарапали коллекционный автомобиль ради фото.