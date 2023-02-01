Аэропорт «Норильск» имени Николая Урванцева получил статус международного

Фото предоставлено Аэропорт «Норильск»

Распоряжение об этом 28 января подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Это уникальное событие, ведь авиационный транспорт для Норильска — единственный круглогодичный канал связи с большой землей.

С инициативой о возможности присвоения международного статуса одному из самых северных аэропортов России и мира к властям обратился «Норникель», почти на протяжении века работающий в арктических широтах полуострова Таймыр и обеспечивающий бесперебойное функционирование аэропортового комплекса.

Решение было принято в кратчайшие сроки. Новый статус не только позволит проводить полеты за рубеж, но и даст право установить в Арктике еще один воздушный грузопассажирский многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации.

«За последние месяцы была проведена масштабная работа: совместно с профильными федеральными и региональными ведомствами удалось добиться присвоения аэропорту Норильска международного статуса. В первую очередь это решает логистические задачи, связанные с реализацией крупнейших инвестиционных проектов на территории, позволяет диверсифицировать цепочки поставок, снимая напряженность с традиционных каналов доставки грузов, а также открывает дополнительные возможности для жителей Норильска в выезде за границу. Мы абсолютно уверены, что все это в совокупности привнесет новый позитивный импульс в развитие Норильска», — сказал старший вице-президент «Норникеля», руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Для Норильска, всего Красноярского края и «Норникеля» новый статус аэропорта открывает широкие возможности для развития.

Новый международный статус норильского аэропорта расширит возможности территории и поможет более оперативно решать в непростых геополитических условиях вопросы, связанные с доставкой огромного объема грузов, стройматериалов, персонала как для инвестиционных проектов самой компании, так и для строительства новых жилых и социальных объектов города, позволит более эффективно выполнять социальные обязательства компании, а также снизит себестоимость доставляемых в регион социально значимых грузов. Компания сможет оперативно доставлять технику и запчасти для своих нужд напрямую в Норильск из дружественных стран. Кроме того, новый статус увеличит привлекательность региона с точки зрения туризма, в том числе и международного.

До открытия международного авиасообщения компании предстоит провести большую работу по обновлению самого аэропорта Норильск, чтобы он соответствовал новому статусу. Реконструкцию аэровокзального комплекса планируется начать в апреле 2023 г. и завершить в первом квартале 2025 г. Она будет разделена на три этапа, что позволит минимизировать возможные неудобства для пассажиров. Планировочные решения разрабатывались подрядчиками, имеющими большой опыт в строительстве подобных объектов: количество стоек регистрации увеличится более чем вдвое, появятся зоны пограничного и таможенного контроля, изменится конфигурация зоны выдачи багажа и будут оборудованы дополнительные комфортные залы ожидания.

Аэропорт Норильск имени Николая Урванцева — воздушные ворота Норильска и единственный транспортный узел, круглогодично обеспечивающий авиасообщение Норильска и Таймырского района с остальной территорией страны.

На сегодняшний день аэродром относится к классу «В» совместного базирования с Министерством обороны Российской Федерации и приравнен к условиям международного (пересечение воздушных магистралей — транссибирской и трансатлантической). Аэропорт принимает практически все типы воздушных судов.

Пассажиропоток составляет 500 тыс. человек в год и имеет ярко выраженную сезонность: 60% годового пассажиропотока проходит в период отпусков — с апреля по сентябрь.

Аэропорт «Норильск» введен в эксплуатацию в 1966 г.