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Эксперты опорного банка Ростех рассказали о снижении ставки по рефинансированию кредитов

Фото Эксперты опорного банка Ростех рассказали о снижении ставки по рефинансированию кредитов
Фото Эксперты опорного банка Ростех рассказали о снижении ставки по рефинансированию кредитов

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новикомбанк снижает ставки на рефинансирование кредитов.

Опорный банк Госкорпорации Ростех "Новикомбанк" запустил акцию по снижению процентной ставки на кредитные продукты с 1 февраля по 30 апреля.

Представители банка заявили, что рефинансировать ипотеку сторонних банков под более выгодный процент можно на срок до 30 лет. Максимальная сумма для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — 30 млн рублей, для остальных регионов России — 10 млн рублей.

В случае с потребительскими кредитами сторонних банков, рефинансирование возможно по ставке от 11.5 % годовых, ипотеку можно рефинансировать по ставке от 8,2% годовых.

Потребительский кредит сторонних банков рефинансируют на более выгодных условиях на срок до пяти лет. Максимальная сумма составляет 5 млн рублей. Помимо этого, финансовая организация может предоставить заемщику дополнительные денежные средства.

Директор Департамента разработки продуктов и клиентского сервиса "Новикомбанка" Елена Трофимова отметила, что специалисты банка мониторят рыночные предложения и постоянно совершенствуют собственные программы кредитования, а также и механизмы рефинансирования.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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