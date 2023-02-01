Кому положена отсрочка от частичной мобилизации в феврале 2023 года

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Согласно Федеральному закону № 53 «О воинской обязанности и военной службе», действующему на территории нашей страны, существует пять видов отсрочки для россиян.
Учитывая упорные слухи о второй волне частичной мобилизации, многих волнует вопрос, кому из граждан страны предоставляется отсрочка от службы. Для отсрочки существует пять причин. Рассмотрим каждую в отдельности.
· для забронированных особо ценных сотрудников коллектива;
· работникам организаций ОПК («оборонка»);
· членам Совета Федераций либо депутатам Госдумы;
· работникам аккредитованных организаций в области IT;
· работникам российских операторов связи;
· работникам системообразующих организаций в сфере информации и связи;
· сотрудникам организаций национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка страны.
· временно не годные к военной службе по состоянию здоровья;
· граждане с категорией годности «Д».
· в образовательных и научных организациях, имеющих госаккредитацию по образовательным программам высшего и среднего образования;
· в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;
· в организациях образовательной деятельности по программам СПО и высшего образования;
· в образовательных организациях по программам подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций.
Лица с неснятой и непогашенной судимостью за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего либо преступлений по статьям УК:
- 205 – 205.5,
- 206 и 208,
- 211,
- 220 и 221,
- 275 – 275.1,
- 276.
· постоянный уход за близким родственником;
· опекунам или попечителям несовершеннолетнего родного брата/сестры (при отсутствии других лиц);
· иждивение 4 и более детей в возрасте до 16 лет;
· иждивение и воспитание без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;
· женщинам, имеющим одного и более детей до 16 лет;
· мужчинам, имеющим супругу на сроке беременности не менее 22 недель и имеющим на иждивении трёх детей до 16 лет;
· гражданам, матери которых воспитывают без мужа 4 и более детей до 8 лет.
Отметим, в мартовских планах Госдумы значится обсуждение законопроекта об отсрочках от мобилизации для граждан России, имеющих ученые степени доктора и кандидата наук.
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