Кому положена отсрочка от частичной мобилизации в феврале 2023 года

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Согласно Федеральному закону № 53 «О воинской обязанности и военной службе», действующему на территории нашей страны, существует пять видов отсрочки для россиян.

Учитывая упорные слухи о второй волне частичной мобилизации, многих волнует вопрос, кому из граждан страны предоставляется отсрочка от службы. Для отсрочки существует пять причин. Рассмотрим каждую в отдельности.

1. Отсрочка по работе

· для забронированных особо ценных сотрудников коллектива;

· работникам организаций ОПК («оборонка»);

· членам Совета Федераций либо депутатам Госдумы;

· работникам аккредитованных организаций в области IT;

· работникам российских операторов связи;

· работникам системообразующих организаций в сфере информации и связи;

· сотрудникам организаций национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка страны.

2. Отсрочка по здоровью

· временно не годные к военной службе по состоянию здоровья;

· граждане с категорией годности «Д».

3. Отсрочка по учёбе

· в образовательных и научных организациях, имеющих госаккредитацию по образовательным программам высшего и среднего образования;

· в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

· в организациях образовательной деятельности по программам СПО и высшего образования;

· в образовательных организациях по программам подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций.

4. Отсрочка по судимости

Лица с неснятой и непогашенной судимостью за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего либо преступлений по статьям УК:

- 205 – 205.5,

- 206 и 208,

- 211,

- 220 и 221,

- 275 – 275.1,

- 276.

5. Отсрочка по семейным обстоятельствам

· постоянный уход за близким родственником;

· опекунам или попечителям несовершеннолетнего родного брата/сестры (при отсутствии других лиц);

· иждивение 4 и более детей в возрасте до 16 лет;

· иждивение и воспитание без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;

· женщинам, имеющим одного и более детей до 16 лет;

· мужчинам, имеющим супругу на сроке беременности не менее 22 недель и имеющим на иждивении трёх детей до 16 лет;

· гражданам, матери которых воспитывают без мужа 4 и более детей до 8 лет.

Отметим, в мартовских планах Госдумы значится обсуждение законопроекта об отсрочках от мобилизации для граждан России, имеющих ученые степени доктора и кандидата наук.