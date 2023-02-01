Магнитные бури в феврале 2023 года: график самых опасных дней для гипертоников

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Окружающие стали невнимательными и конфликтными? Всё дело в магнитных бурях. В феврале 2023 года их случится сразу пять.

Массовые выбросы Солнечной энергии, вызывающие волнения в магнитосфере нашей планеты, вызывают как зрелищные эффекты (полярные сияния), так и малоприятные (отключения радиосвязи, сбои в работе спутников и электросетей).

В такой период люди становятся слегка заторможенными, утрачивают концентрацию внимания и не могут справиться с эмоциями.

Последний месяц календарной зимы-2023 изобилует такими явлениями. Геоштормы распределились по всему февральскому периоду:

· 1 февраля – магнитная буря (3 балла);

· 8 и 9 февраля – колебания магнитного поля (3 балла);

· 21 и 22 февраля – геошторм силой 4 балла.

Классические негативные симптомы метеозависимости (упадок сил, головная боль, нарушение сна, обострение хронических недугов) можно снизить простыми приёмами:

· больше гуляйте на свежем воздухе,

· откажитесь от тяжелой пищи,

· не употребляйте алкоголь,

· держите под рукой ваши «привычные» медикаменты, выписанные лечащим доктором.

Ещё важнее — сохранять спокойствие и не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.