Мужчина покорял горы Шерегеша в одних трусах

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В социальных сетях появилось видео, как мужчина рассекает на снегоходе по просторам Шерегеша в одних трусах.
В Кузбассе был замечен мужчина, который катался по снежным склонам Шерегеша в одних трусах. Один из очевидцев заснял его на видео и опубликовал ролик в соцсетях, пишет Сибдепо.
«В одних трусах», — написал автор видео.
На кадрах видно, что мужчина на скорости катается на снегоходе без верхней одежды.
В комментариях под видео пишут,что турист невероятно смелый и судя по всему, не напуган сибирской зимой.
Напомним, жители Новосибирска раскупили туры в Шерегеш за 100 тысяч рублей.
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