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общество

Мужчина покорял горы Шерегеша в одних трусах

Фото Мужчина покорял горы Шерегеша в одних трусах
Фото Мужчина покорял горы Шерегеша в одних трусах

Freepik, authors: yrabota

В социальных сетях появилось видео, как мужчина рассекает на снегоходе по просторам Шерегеша в одних трусах.

В Кузбассе был замечен мужчина, который катался по снежным склонам Шерегеша в одних трусах. Один из очевидцев заснял его на видео и опубликовал ролик в соцсетях, пишет Сибдепо.

«В одних трусах», — написал автор видео.

На кадрах видно, что мужчина на скорости катается на снегоходе без верхней одежды.

В комментариях под видео пишут,что турист невероятно смелый и судя по всему, не напуган сибирской зимой.

Напомним, жители Новосибирска раскупили туры в Шерегеш за 100 тысяч рублей.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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снегоход
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трусы
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