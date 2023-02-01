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наука

Не мигрень: онколог объяснил, когда головные боли могут быть признаком рака

Фото Не мигрень: онколог объяснил, когда головные боли могут быть признаком рака
Фото Не мигрень: онколог объяснил, когда головные боли могут быть признаком рака

Фото: pixabay.com

Приступами головной боли современного человека не удивишь. Можно сказать, мы привыкли к ней и не считаем её особо тревожным симптомом тяжелых недугов. Однако у онкологов на этот счёт иное мнение.

Небанальная головная боль

Опухоль головного мозга считается самой трудно прогнозируемой болезнью. Причина в слишком поздних симптомах, которые возникают у человека на поздних стадиях развития злокачественной опухоли. Однако банальная головная боль и головокружение могут быть первыми симптомами этого смертельного недуга, уверяют специалисты Юсуповской больницы в Москве.

Фото Не мигрень: онколог объяснил, когда головные боли могут быть признаком рака 2

Как отличить симптомы?

При появлении новообразования в головном мозге, как правило, сильная головная боль развивается по утрам, к середине дня ослабевает. Внезапно наступает рвота, которой не предшествовало чувство тошноты, а также повышается внутричерепное давление, рассказал кандидат медицинских наук, заведующий отделением нейрохирургии РНЦХ РАМН им. Б.В.Петровского Сергей Васильев.

Другими симптомами опухоли могут быть:

· головная боль при наклоне головы вниз,

· молниеносно стреляющая, дёргающая боль в голове,

· усиливающаяся головная боль в положении лёжа,

· онемение рук,

· головокружение и слабость.

Фото Не мигрень: онколог объяснил, когда головные боли могут быть признаком рака 3

Боль при опухоли мозга может быть или сильной, или тупой. Иногда её пациенты воспринимают только как чувство давления. Боль бывает постоянной или пульсирующей, строго локализованной или равномерно распространённой по всей голове. Она может «стрелять» в плечи или затылок.

Отметим, что злокачественные опухоли мозга растут очень быстро, поэтому врачи-неврологи рекомендуют не тянуть с обращением к нейрохирургам. Особенно если у пациента постоянно болит голова.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Теги

Новосибирск
рак
лечение
онкология
симптомы
головные боли
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