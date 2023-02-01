Новосибирцы стали чаще заказывать банковские карты на дом

В конце 2022 года сибиряки в пять раз чаще пользовались курьерской доставкой карт, чем в прошлом году посчитали в ВТБ. В 90% случаях новосибирцы заказывали дебетовые карты.

Услугу курьерской доставки карт банк запустил в Новосибирске в 2021 году. Карту, как правило, привезут уже через несколько часов после подачи заявки. Доставка доступна в 80 городах России.

Управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин отмечает, что за последние три года выросла доля товаров, которые пользователи предпочитают заказывать с доставкой на дом:

«‎Этот тренд укрепился в пандемию и изменил потребительские привычки населения. В том числе мы зафиксировали рост спроса на курьерскую доставку карт и ожидаем, что эта тенденция продолжится в 2023 году: клиенты экономят время на визите в офис банка и считают этот сервис удобным», — отметил он.

Заказать карту могут и те, кто ещё не стал клиентом банка. Кроме того, пользователям по-прежнему доступен мгновенный выпуск цифровой карты в мобильном банке с возможностью ее моментальной привязки к смартфону.

Представители старшего поколения одновременно с получением карты могут перевести на неё зачисление пенсии.