1 февраля новые троллейбусы «Горожанин» вышли на маршрут №36 в Новосибирске

Фото: Wikipedia, Ivan Kudryavtsev
С 1 февраля современные троллейбусы выйдут на маршрут №36 в Новосибирске.
В среду, 1 февраля, первые 9 новых троллейбусов модели «Горожанин» стали доступны для использования в Новосибирске. Они вышли на маршрут №36, сообщают в мэрии города.
Маршрут №36 соединяет улицу Лазурную и вокзал «Новосибирск-Главный».
Все новые троллейбусы произведены в Уфе. Они оснащены встроенными валидаторами и могут автономно от контактных путей проехать более 20 километров. Также в салонах есть USB-разъёмы для зарядки телефона, система климат-контроля и Wi-Fi.
Еще 120 троллейбусов новой модели прибудут в Новосибирск во второй половине года — город приобрел их по лизинговому договору в рамках нацпроекта Безопасные качественные дороги». 80% их стоимости оплатят из бюджета области и 20% — из бюджета города.
Новые троллейбусы будут оснащены камерами и датчиками, подключенными к системе распознавания лиц «Безопасный город».
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают