1 февраля новые троллейбусы «Горожанин» вышли на маршрут №36 в Новосибирске

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С 1 февраля современные троллейбусы выйдут на маршрут №36 в Новосибирске.

В среду, 1 февраля, первые 9 новых троллейбусов модели «Горожанин» стали доступны для использования в Новосибирске. Они вышли на маршрут №36, сообщают в мэрии города.

Маршрут №36 соединяет улицу Лазурную и вокзал «Новосибирск-Главный».

Все новые троллейбусы произведены в Уфе. Они оснащены встроенными валидаторами и могут автономно от контактных путей проехать более 20 километров. Также в салонах есть USB-разъёмы для зарядки телефона, система климат-контроля и Wi-Fi.

Еще 120 троллейбусов новой модели прибудут в Новосибирск во второй половине года — город приобрел их по лизинговому договору в рамках нацпроекта Безопасные качественные дороги». 80% их стоимости оплатят из бюджета области и 20% — из бюджета города.

Новые троллейбусы будут оснащены камерами и датчиками, подключенными к системе распознавания лиц «Безопасный город».