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Обыски прошли у главы Краснозёрского района НСО

Фото Обыски прошли у главы Краснозёрского района НСО
Фото Обыски прошли у главы Краснозёрского района НСО

Фото: СКР

В Новосибирской области силовики нагрянули с обысками к главе района.

У главы Краснозерского района Новосибирской области прошли обыски. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «АиФ-Новосибирск».

«Возможно, пройдут еще обыски. На месте работали сотрудники центрального аппарата Следственного комитета», — уточнил источник.

Источник не уточнил, с чем связаны следственные мероприятия. Однако ранее следователи задержали замглавы Краснозёрского района — Сергея Блинова обвиняют в том, что власти не провели экспертизу дома, предназначенного для многодетной матери.

«Ордынским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области предъявлено обвинение заместителю главы администрации Краснозерского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», – сообщили ранее в СУ СКР по Новосибирской области.

Ранее общественники выяснили, что незадолго покупки дома администрацией он продавался за 3,2 млн рублей, а не за 5,7 миллиона. Дальше подключились следователи СКР, которые сейчас установили предполагаемого виновника.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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