Рекордное количество школ введут в Новосибирской области в 2023 году

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С 2018 по 2022 год в Новосибирской области было построено 23 школы, однако в 2023 откроется 14 образовательных учреждений.

Губернатор Андрей Травников посетил новую школу в посёлке Восход Новосибирского района и рассказал о планах регионального правительства по вводу новых школ.

Новая школа посёлка Восход – не просто СОШ, а центр образования. В нём есть шестнадцать кабинетов начальной школы, по шесть кабинетов математики, русского языка, иностранного языка, четыре кабинета истории и обществознания, три кабинета информатики, по два кабинета физики и географии, по одному кабинету химии, биологии, экологии, радио-моделирования, музыки, рисования; учебные мастерские – столярные и слесарные, кабинеты кулинарии, кройки и шитья; гардероб на 1100 мест, четыре пассажирских лифта, два больших спортивных зала по 540 квадратных метров, малый спортивный зал, зал хореографии, столовая, актовый зал на 500 мест, два читальных зала, библиотека и музей. На прилегающей территории центра образования «Восход» выполнено благоустройство.

Здание новой школы в посёлке Восход губернатор назвал «замечательным»: «Всё продумано, выверено, полностью готово к приёму детей. К школе организован удобный подъезд, есть тротуары, оборудованы пешеходные переходы. Будет парковка для автомобилей, рядом остановка общественного транспорта. Планируется, что уже в четвёртой учебной четверти, а возможно и раньше, дети сядут за парты». Подрядчиком объекта выступает ООО «СибРемонтСервис».

Главная задача области – на объём ввода не менее десяти тысяч новых мест в год и за три года закрыть острую проблему дефицита. Андрей Травников отмечает, что Правительство Новосибирской области участвует во всех федеральных программах – национальном проекте «Образование», программе «Жильё», программе по линии Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий», а также входит в федеральную программу по строительству школ по концессионным соглашениям.

«В этом году у нас – рекордный объём строительства и ввода школ. Но, судя по обратной связи, информация о новых объектах не доходит до родителей, звучат вопросы: “А когда будет построено у нас?”. Поручаю на сайте министерства образования региона сделать отдельную страницу, посвящённую строительству школ: все адреса, характеристики будущих зданий и сроки ввода. Поручение минстрою – установить на объектах видеокамеры, чтобы любой человек мог видеть, как идёт стройка. Также следует периодически выкладывать хронологию строительства с фотографиями. Предлагаю ещё один элемент: чтобы руководители подрядных организаций на каждом объекте записали видеообращения, в которых подтвердят сроки ввода школ. Обязательно надо привлекать родительские комитеты по всем вопросам – вплоть до выбора цвета стен и мебели. Такая практика у нас уже есть, но надо, чтобы на каждом объекте присутствовал родительский комитет и согласовывал те или иные решения».

Андрей Травников подчеркнул: «Сегодня генподрядчик рассказал о проблемах, которые ему пришлось преодолевать в прошлом году. Моя позиция – объективные сложности есть, но они не должны быть оправданием срывов. В прошлом году сложности были очень серьёзные. То, что в прошлом году удалось построить – это в каждом случае маленький подвиг. Редко благодарю подрядчиков, но сегодня выражаю благодарность, потому что строители действительно её заслуживают, с учётом той обстановки, в которой они работали в 2022-м году».