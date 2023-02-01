Россиянам объяснили, как получить налоговый вычет за медуслуги

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Эксперты назвали пять условий, благодаря которым можно получить налоговый вычет за медицинские услуги.

Для того чтобы без проблем получить налоговый вычет, важно знать, какой перечень документов необходимо собрать и куда для этого обращаться, пишет sovainfo.ru.

Так, эксперты рассказали следующие факты о данной процедуре:

налоговый вычет можно оформить не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, родителей или супруга;

максимальная выплата в год — 15 600 рублей;

для получения средств с лечения нужен кассовый чек, а для получения средств с покупок лекарств — чеки из аптеки и рецепт врача;

получить налоговый вычет можно с любого лекарства, которое выписал врач;

оформление необходимо сделать в течение 3 лет через декларацию о доходах 3-НДФЛ.

Напомним, как получить налоговый вычет за обучение в онлайн-гимназии.