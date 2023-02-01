Россиянам объяснили, как получить налоговый вычет за медуслуги

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Эксперты назвали пять условий, благодаря которым можно получить налоговый вычет за медицинские услуги.
Для того чтобы без проблем получить налоговый вычет, важно знать, какой перечень документов необходимо собрать и куда для этого обращаться, пишет sovainfo.ru.
Так, эксперты рассказали следующие факты о данной процедуре:
Напомним, как получить налоговый вычет за обучение в онлайн-гимназии.
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