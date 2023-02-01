Священник-пауэрлифтер из Новосибирска рассказал о совмещении молитв и тяжелых тренировок

Фото: Предоставлено героем публикации/ Борис Левитан, "АиФ-Новосибирск"/ Алексей Лукоянов

Священник из Новосибирска совместил штангу с молитвами у алтаря.

Борис Левитан — священник Собора во имя Александра Невского в Новосибирске. Батюшка кроме церковного звания обладает званием мастера спорта России, титул чемпиона и рекордсмена региона по пауэрлифтингу, а также умело чередует молитвы и силовые тренировки. О том, как у него получилось выстроить и церковную, и спортивную карьеру, спросил у святого отца журналист «АиФ-Новосибирск».

Склонность к занятиям спортом Борис Левитан испытывал с детства. В начальной школе занимался спортивной гимнастикой, затем — греко-римской борьбой, и затем — пауэрлифтингом. При этом до поступления в вуз он вёл светскую жизнь, а православием заинтересовался на втором курсе госуправления.

«Появились какие-то события в жизни, смысл которых был не понятен для меня, в которых нужно было разобраться. И Господь ведомыми только Ему путями привёл меня к Себе. Второе высшее образование я получал уже в Новосибирской духовной семинарии», — рассказал священник.

Сейчас заниматься спортом получается реже, чем в молодости, в том числе из-за плотного распорядка дня. Но свободное время Борис Левитан тратит на то, чтобы поддерживать состояние тела. По словам священника, его мотивирует хорошее самочувствие, которое дает спорт, и возможность подавать пример прихожанам.

«Правящим архиереем мне поручено духовно окормлять новосибирских спортсменов. Мы много общаемся, я приглашаю их в храм, сам прихожу к ним и на тренировки и на турниры. А спортсмены — люди любопытные и порой даже слегка ехидные. Когда они слышат, что на торжественном открытии турнира меня объявляют как мастера спорта, тут же спрашивают: "Батюшка, а сколько вы сейчас поднимаете?". Чтобы не сесть в лужу, приходится держать себя в форме. Время от времени даже какие-то ролики с тренировок выкладываю, чтобы был статус действующего спортсмена», — объяснил мастер спорта.

Под руководством отца Бориса — спортивный отдел Новосибирской епархии, занимающийся 15-ю федерациями. Как объяснил священник, никаких запретов на занятия спортом для священнослужителей церковь не выставляет, но по мнению Бориса Левитана есть исключения. В качестве примера он назвал бодибилдинг, «где нужно демонстрировать прелести своего тела» и экстремальные виды спорта с неоправданным риском для жизни.

Как считает Борис Левитан, священникам физическая подготовка полезна, так как им приходится стоять по 10 часов в день, совершая службы и молясь. «Это особая, статическая нагрузка. А у священников такая нагрузка становится постоянным спутником — поэтому изнашиваются суставы, набирается лишний вес».

Борис личным примером советует прихожанам изменить свою жизнь, занявшись спортом. По его словам, совет можно дать не только духовный по приобщению к Богу, но и мирской: заняться спортом, чтобы справиться с ленью. Именно лень становится причиной многих духовных мучений, считает святой отец.

«Когда человек пребывает в праздности, он быстро к этому привыкает, а потом впадает в уныние, у него руки опускаются, и жизнь не складывается. И ты даёшь ему неожиданный совет: "Пойдите в спортзал, немного своё тело озадачьте, чтобы оно почувствовало боль, какое-то напряжение". И нередко это отлично помогает»