Трех Забайкальцев арестовали за групповое надругательство над 25-летней девушкой

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В Забайкальском крае трое мужчин обвиняются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 25-летней девушки. Сейчас они находятся под стражей.
Трое жителей Забайкальского края города Могоче обвиняются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 25-летней девушки, пишет zabnews.
По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 28 января. Тогда трое обвиняемых от 25 до 32 лет, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вошли в квартиру потерпевшей и совершили надругательства над ней. После чего усадили силой в машину и привезли в гараж, где продолжили издевательства сексуального характера.
Только после того, как мужчины заснули, девушка смогла открыть двери гаража и сбежать.
Подозреваемых удалось задержать. Сейчас они находятся под стражей. Следователи продолжают собирать доказательства совершенного преступления, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели.
Напомним, в Тюмени глава детской студии получил 15 лет за насилие над девочкам.
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