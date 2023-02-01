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общество

Трех Забайкальцев арестовали за групповое надругательство над 25-летней девушкой

Фото Трех Забайкальцев арестовали за групповое надругательство над 25-летней девушкой
Фото Трех Забайкальцев арестовали за групповое надругательство над 25-летней девушкой

Freepik, authors: AZemdega

В Забайкальском крае трое мужчин обвиняются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 25-летней девушки. Сейчас они находятся под стражей.

Трое жителей Забайкальского края города Могоче обвиняются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 25-летней девушки, пишет zabnews.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 28 января. Тогда трое обвиняемых от 25 до 32 лет, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вошли в квартиру потерпевшей и совершили надругательства над ней. После чего усадили силой в машину и привезли в гараж, где продолжили издевательства сексуального характера.

Только после того, как мужчины заснули, девушка смогла открыть двери гаража и сбежать.

Подозреваемых удалось задержать. Сейчас они находятся под стражей. Следователи продолжают собирать доказательства совершенного преступления, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели.

Напомним, в Тюмени глава детской студии получил 15 лет за насилие над девочкам.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

насилие
наказание
изнасилование
осуждённые
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