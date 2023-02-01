Уговорившим несовершеннолетнюю попробовать наркотики тюменцам грозит тюрьма

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Двое жителей Тюмени уговорили несовершеннолетнюю девушку попробовать наркотические вещества. Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы.

В суд Тюменской области было направлено уголовное дело в отношении двух жителей Упоровского района, которые склоняли двух девушек к употреблению запрещенных веществ, пишет МегаТюмень.

Следователи установили, что инцидент произошел в ночь на 26 октября прошлого года. В этот день, находясь в доме в селе Пятково, двое обвиняемых употребляли наркотические вещества и склоняли к их употреблению знакомых девушек 17 и 18 лет. В результате уговоров несовершеннолетняя употребила наркотик.

«Законом предусмотрено наказание за совершение указанного преступления в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет» , – рассказали в прокуратуре региона.

Сейчас уголовное направлено в Заводоуковский районный суд для рассмотрения по существу.

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