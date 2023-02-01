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Умер в Новый год: военный из Новосибирской области Андрей Сыздыков погиб на СВО 1 января 2023 года

Фото Умер в Новый год: военный из Новосибирской области Андрей Сыздыков погиб на СВО 1 января 2023 года
Фото Умер в Новый год: военный из Новосибирской области Андрей Сыздыков погиб на СВО 1 января 2023 года

Фото: администрация Куйбышевского района НСО

Военнослужащий из Новосибирской области Андрей Сыздыков погиб в ходе спецоперации 1 января 2023 года.

По сообщению Венгеровской районной администрации, прощание с погибшим на СВО военнослужащим пройдёт Андреем Сыздыковым прошло 31 января в его родной деревне Бергуль.

Андрей был обычным сельским парнем, каких миллионы по всей России. Жил и учился в Венгеровским районе Новосибирской области. Закончил строительный политех в Куйбышеве.

Земляки запомнили его как открытого и очень весёлого парня, влюблённого в жизнь. Не конфликтный и спортивный – так отзывается о нём классный руководитель, педагог Венгеровской школы № 1 Наталья Дзембо.

Андрей погиб при выполнении воинского долга в зоне проведения Специальной военной операции на Украине. Его жизнь оборвалась в первый день нового 2023 года. До своих 23-х лет Андрей не дожил всего два месяца.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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