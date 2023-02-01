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Уровень безработицы за 2022 год в Новосибирской области опустился до 0,9%

Фото Уровень безработицы за 2022 год в Новосибирской области опустился до 0,9%
Фото Уровень безработицы за 2022 год в Новосибирской области опустился до 0,9%

Фото: Freepik.com

За 2022 год уровень безработицы в Новосибирской области опустился на 0,5%.

Новосибирская область начала 2022 год в показателем безработицы 1,4%, а завершила — с показателем 0,9%. Об этом сообщил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов на пресс-конференции ТАСС 1 февраля.

По словам замминистра, главной сложностью 2022 года было оценить, как изменится занятость населения после ввода указа о мобилизации.

«Главный вектор перестройки — в подходе к подготовке кадров, к стажировке [...] вот что меняется. Образование становится ключевым поставщиком новых кадров в регионе», — сообщил Машанов.

Другой тренд года — рост занятости специалистов для реализации гособоронзаказов.

«Потребность первого уровня, "здесь и сейчас", Новосибирская область закрыла. Второй уровень — это потребность на год, сколько нужно специалистов в течение года, чтобы обеспечить тот объем производства, которые поставлен перед предприятием. И перспективная потребность — на 3 года. Более 2500 человек было трудоустроено при поддержке центра занятости, при том, что годовая потребность — около 1,5 тысячи человек», — объяснил замминистра.

По словам Дмитрия Машанова, то, что регион с августа смог закрыть большее число вакансий, чем нужно на год, говорит о правильно выстроенных механизмах работы Минтруда.

Ранее в Минтруда объяснили, кому положена новая выплата на детей до 16 лет.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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