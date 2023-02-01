В колонии Новосибирска прошёл конкурс красоты «А ну-ка, девушки!»

Фото: ГУФСИН НСО

Новосибирские заключённые поучаствовали во Всероссийском конкурсе «А ну-ка, девушки!».

В новосибирской исправительной колонии №9 прошёл первый этап Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!». Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН региона. Шесть заключённых соревновались в красоте, эрудиции и прочих умениях.

«Одним из самых захватывающих был «Творческий конкурс», где зрители смогли оценить творческие способности участниц, были танцы, акробатические шоу и драматические представления. В туре «Страна» участницы представляли разнообразие культурных традиций разных народов нашей необъятной Родины. Девушки творчески представили перед зрителями традиции разных регионов: Республик Бурятия, Дагестан, Саха (Якутия) и Чечня, а также Чукотского автономного округа», — рассказали в ведомстве.

Всего участницы соревновались в пяти турах: «Визитная карточка», «Творческий конкурс», «Страна», «Модный показ», «Хозяюшка».

Победительницей конкурса стала осужденная А. из отряда №8. Женщина занимается в кружке художественной самодеятельности, помимо этого шьет платья для выступлений и увлекается пением.

Напомним, ранее в новосибирской колонии заключенные нарисовали кроликов.