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экономика общество

В Новосибирске больше половины сотрудников IKEA нашли работу в центре занятости

Фото В Новосибирске больше половины сотрудников IKEA нашли работу в центре занятости
Фото В Новосибирске больше половины сотрудников IKEA нашли работу в центре занятости

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Больше 50% сотрудников новосибирского филиала IKEA трудоустроились после обращения в центр занятости.

Из 90 бывших сотрудников новосибирского филиала IKEA 54 нашли работу после обращения в центр занятости. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС в среду, 1 февраля, сообщил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.

«IKEA была одним из крупных высвобождений. Девяносто бывших работников филиала обратились в центры занятости, 54 уже трудоустроены, по 36 еще ведется индивидуальная работа», — прокомментировал он.

По словам Машанова, в поиске работы для экс-сотрудников IKEA не возникло сложностей благодаря их навыкам — их профессия в сфере торговли востребована на рынке труда. Замминистра отметил, что в прошлом году уволили 495 сотрудников, из которых 27 были переведены в другие подразделения группы компаний IKEA.

Напомним, 15 июня шведская компания IKEA объявила об окончательном уходе из России и прекращении любой работы на территории страны в связи с проведением специальной военной операции, а также последовавшими санкциями.

Ранее стало известно, что после закрытия магазина в Новосибирске зарплаты оставшимся сотрудникам выплачивают не вовремя и не полностью, а также, что работников лишили новогодней премии. Часть экс-сотрудников ИКЕА так и не получила зарплаты после увольнения.

Напомним, ранее IKEA отсудила 3,3 миллиона рублей у мэрии Новосибирска за переплату аренды.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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