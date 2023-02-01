В Новосибирске дело 8 организаторов подпольного казино дошло до суда

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В Новосибирске передали в суд уголовное дело о незаконном проведении азартных игр.

В Новосибирске дошло до суда уголовное дело в отношении восьми местных жителей, которых ранее задержали по подозрению в организации и проведении азартных игр. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Следствие установило, что в январе 2021 года один из участников схемы воспользовался своими навыками в проведении азартных игр и решил создать подпольное казино. По данным Следственного комитета, предполагаемый организатор привлёк для участия в нелегальном бизнесе ещё семь человек. Они распределили роли между собой и арендовали помещение в Октябрьском районе Новосибирска.

Обвиняемые занимались организацией игр в покер и рулетку. В мае 2021 года оперативники полиции по Новосибирской области задержали организаторов казино.

Прокуратура Октябрьского района направила в суд уголовное дело о незаконной организации и проведению азартных игр

«Заместитель прокурора Октябрьского района утвердил обвинительно заключение в отношении восьми местных жителей, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой)», — сказано в сообщении прокуратуры.

Рассматривать уголовное дело по существу будет Октябрьский районный суд.

Напомним, ранее выяснилось, что в Новосибирске организатор подпольных казино платил 1 млн в месяц полицейскому.