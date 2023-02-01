В Новосибирске на линию вышли троллейбусы «Горожанин» на автономном ходу

Фото Густаво Зырянова

Сегодня, 1 февраля, на линию в Новосибирске вышли новые троллейбусы на автономном ходу – корреспонденты оценили, как далеко сохатые могут уехать без рогов.

Новые троллейбусы «Горожанин» запустили на маршрут №36 «Железнодорожный вокзал-улица Лазурная». Поступившие на вооружение ЦУГАЭТ новички внешне очень отличаются от старых зелёных троллейбусов, их окраска – бело-голубая.

Первые несколько дней троллейбусы будут выходить на линию с кондуктором, но потом оплачивать проезд пассажиры будут с помощью валидаторов. Их должны подключить в ближайшее время в новых троллейбусах также можно будет подзарядить сотовый телефон.

"Мне очень нравится. Троллейбус новый и в салоне тепло. Раньше в морозы ноги мерзли, бывало. А сейчас даже жарко. Сиденья, кстати из хорошего, ворсистого материала сделаны — такие, если вымажутся, чистить удобно. Маршрут востребованный, утром и вечером пассажиров всегда много — и на работу едут, и студенты — тут институт есть на нашем маршруте",

- рассказала кондуктор Нина Шкуркина.

Главное принципиальное отличие новых троллейбусов – они могут проехать некоторое расстояние на автономном ходу. Это отличное ноу-хау в тех случаях, когда происходит ДТП и образовываются крупные пробки. Как троллейбус одной кнопкой отсоединяется от электролинии – подробно изучил корреспондент «МК в Новосибирске».