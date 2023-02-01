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В Новосибирске на Монументе Славы зажгли свечи в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Фото В Новосибирске на Монументе Славы зажгли свечи в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
Фото В Новосибирске на Монументе Славы зажгли свечи в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Акция памяти в честь юбилея победы в битве под Сталинградом прошла в Новосибирске.

В Новосибирске отметили 80-летие победы в Сталинградской битве. Горожане собрались у Монумента Славы, где зажгли свечи в честь павших в переломном сражении Великой отечественной войны сражении. В битве под Сталинградом участвовали 20 сибирских дивизий.

Фото В Новосибирске на Монументе Славы зажгли свечи в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 2

Фото В Новосибирске на Монументе Славы зажгли свечи в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 3

Фото В Новосибирске на Монументе Славы зажгли свечи в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 4

Перед жителями Новосибирска выступил мэр Анатолий Локоть.

«Двадцать сибирских дивизий участвовали в этой битве. Среди погибших — сибиряки, новосибирцы, которые приняли на себя главный удар немцев. Они выстояли, выдержали и не допустили врага к Волге. Память об этих событиях как никогда актуальна сейчас. Наши бойцы защищают родину, участвуя в специальной военной операции, участвуют, как и 80 лет назад. Мы гордимся этой победой и мы никому не отдадим нашу победу», — высказался мэр Новосибирска.

Фото В Новосибирске на Монументе Славы зажгли свечи в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 5

Фото В Новосибирске на Монументе Славы зажгли свечи в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 6

Фото В Новосибирске на Монументе Славы зажгли свечи в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 7

Сотни жителей Новосибирска зажгли свечи в память об ушедших героях.

Фото В Новосибирске на Монументе Славы зажгли свечи в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 8

Фото В Новосибирске на Монументе Славы зажгли свечи в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 9

Фото В Новосибирске на Монументе Славы зажгли свечи в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 10

Фото В Новосибирске на Монументе Славы зажгли свечи в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 11

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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