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общество

В Новосибирске открыли Детскую музыкальную школу №5 после капитального ремонта

Фото В Новосибирске открыли Детскую музыкальную школу №5 после капитального ремонта
Фото В Новосибирске открыли Детскую музыкальную школу №5 после капитального ремонта

Фото: t.me/alokot

В Новосибирске завершили капитальный ремонт Детской музыкальной школы №5.

Детскую музыкальную школу №5 открыли после проведения капитального ремонта. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своём телеграм-канале.

Фото В Новосибирске открыли Детскую музыкальную школу №5 после капитального ремонта 2

В этом году музыкальной школе исполнится 75 лет, это старейшее подобное учреждение в городе, отметил градоначальник.

«Дополнительный корпус переоборудовали из бывшего детского сада в рамках нацпроекта «Культура». Новое здание, оснащенное современной аппаратурой и музыкальными инструментами, позволит значительно расширить возможности школы. Здесь будут открыты новые классы, созданы новые творческие коллективы, число учащихся увеличится до 500 человек», — прокомментировал открытие Локоть.

Фото В Новосибирске открыли Детскую музыкальную школу №5 после капитального ремонта 3

В день открытия мэр заявил, что отремонтированной школе присвоят имя известного новосибирского композитора Эдуарда Артемьева.

Ранее Сиб.фм сообщал, что работы на объекте курирует департамент культуры спорта и молодежной политики. Средства на его ремонт – более 70 млн рублей – были выделены по национальному проекту «Культура».

Напомним, в начале декабря стало известно, что в Академгородке Новосибирска построят музыкальную школу.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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