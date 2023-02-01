В Новосибирске потратили 220 тысяч на фуршет для заседания Минкульта

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Угощения для участников заседания Министерства культуры Новосибирской области обошлись в 220 тысяч рублей.

Фуршет для участников заседания Министерства культуры Новосибирской области обошелся в 220 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Мероприятие проходило 20 января. Для заседания организовали фуршет с подачей блюд и обслуживанием, однако список блюд в документации на сайте госзакупок не опубликован. В министерстве заявили, что подобное заседание с кофе-брейком проводится регулярно.

«Это ежегодное заседание. И почти всегда меню одинаковое — это безалкогольные напитки и закуски», — цитирует Atas.info представителя Минкульта.

В заседании участвовали представители мэрии, областного правительства и депутаты разного уровня.

Напомним, ранее власти Искитима отменили закупку Toyota Camry за 6 миллионов рублей.