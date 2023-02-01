В Новосибирске увеличили сумму сертификата на областной семейный капитал

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Сумма сертификата на областной семейный капитал в Новосибирске выросла до почти 140 тысяч рублей.

В Новосибирске сумма сертификата на областной семейный капитал составила 139,8 тысячи рублей. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в правительстве региона. Выплата увеличилась со 116 тысяч рублей, уточнили власти.

По данным правительства, меру поддержки получили уже 48 тысяч многодетных родителей. Программа действует в рамках национального проекта «Демография».

«Областной семейный капитал – одна из мер поддержки федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», позволяющая многодетным родителям направить средства сертификата на подключение жилого дома к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, а также сетям связи», — утончили в правительстве региона.

Большая часть получателей капитала смогли улучить жилищные условия на эти деньги. Другие приобрели машину или отложили деньги на образование детей.

Как ранее сообщал Сиб.фм, многие социальные выплаты в России привязаны к минимальному размеру оплаты труда. Если ранее прожиточный минимум составлял 14 562 рубля, то с началом 2023 года он увеличится до 15 261. Рост сразу составит 6,3%.

Напомним, капитальный ремонт проведут в 29 школах Новосибирской области за два года.