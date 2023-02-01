В Новосибирске во второй раз обжаловали оправдательный приговор блогеру Гомзякову

Коллаж Сиб.фм: фото автора, из архива Сиб.фм и Управления Судебного департамента Новосибирской области

Сегодня, 1 февраля, в Новосибирском областном суде в третий раз рассмотрели апелляционную жалобу на оправдательный приговор – его вновь отменили, так ка ошибки были те же самые.

Анатолия Гомзякова судят с весны 2022 года. В зону пристального внимания оперативников трэвел-блогер попал после посиделок с алкоголем у его подписчика Алексея Хребтова. Последнего утром обнаружили мёртвым под окнами собственной квартиры. Следователи пришли к выводу, что ночью второго апреля 2020 года собутыльника выкинул с верхних этажей высотки именно Анатолий Гомзяков.

Блогера сначала заключили в СИЗО, где он пробыл фактически год. Жена Гомзякова Софья и другие его родственники подняли шум в СМИ, заявляя, что путешественник не виновен.

Меру пресечения Анатолию Гомзякову скоро изменили на подписку о невыезде. В первый раз на рассмотрение дела об убийстве подписчика присяжные долго не могли собраться. Но когда коллегия сформировалась, дело рассмотрели за несколько заседаний. Присяжные заседатели пришли к выводу, что блогер не виновен в смерти подписчика.

Однако с решением не согласилась ни сторона потерпевших, ни прокуратура. Апелляционная инстанция отменила приговор и отправила дело на новое рассмотрение. Под Новый год Анатолия Гомзякова ждал подарок: его вновь оправдали уже новые присяжные заседатели.

Дальше по изученной схеме: приговор вновь отправили на пересмотр в Новосибирский областной суд. Сегодня, 1 февраля, состоялось заседание: его итог – Анатолия Гомзякова будут судить в третий раз.

«Решение отменили, отправили на новое рассмотрение. В общем, рассмотрели быстро, так как основания были одни и те же, что и в сентябре прошлого года. Допущены те же самые нарушения. Сторона защиты второй раз подряд допустила те же самые нарушения, поэтому отменили, — рассказал представитель потерпевшей стороны Андрей Жуков.

– Дело вновь отправят теперь в Ленинский районный суд для рассмотрения с присяжными. Мой личное мнение, там есть с чем поработать. Нарушения, которые допускаются, они, как считает суд, могут повлиять на исход дела».

При этом выносить оправдательный приговор и отменять его две инстанции могут бесконечно, пока не истекут все сроки давности.