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В проект сквера в центре Новосибирска внесли изменения

Фото В проект сквера в центре Новосибирска внесли изменения
Фото В проект сквера в центре Новосибирска внесли изменения

Фото: «Зелёный Новосибирск»

Мэрия Новосибирска внесла правки в проект сквера на улице Свердлова.

В сквере на улице Свердлова уменьшат количество урн и лавочек, а также внесут изменения в схему расположения тропинок. Об этом сказано на муниципальном портале «Зелёный Новосибирск».

Мэрия опубликовала проект сквера после проведённых общественных обсуждений — в документацию внесли изменения. Также в плане сквера не нашлось места пруду, который ранее предложил установить в парке французский архитектор.

«Концепция благоустройства территории звучит как «Сад имени А. Б. Елезова». В настоящее время эта территория не имеет официального наименования», — сказано в проекте.

Ранее жители Новосибирска раскритиковали проект нового сквера возле швейной фабрики «Синар» на пересечении улиц Свердлова и Серебренниковской. Своё недовольство горожане высказали в ходе общественных слушаний. Новосибирцам не понравилось отсутствие озеленения на территории и металлические панно. Кроме того, горожане высказали недовольство местом, выбранным для нового сквера. Его собираются создать над теплотрассой, которую регулярно ремонтируют из-за дефектов.

Напомним, указанную территорию предложили сделать сквером в ноябре прошлого года.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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