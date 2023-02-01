В Томской области на дороге заметили стаю волков

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В Колпашевском районе Томской области на трассе заметили около восьми волков.

В Томской области водитель заметил на трассе стаю волков. Видеозапись с бегущими по дороге зверями опубликовали в группе «Регион-70 | Томск» Вконтакте.

Волков заметили в Колпашевском районе. На видео заметно, что водитель намеренно продолжил ехать за убегающими от машины зверями и даже наехал на одного из них, радуясь сбитому хищнику. В комментариях такое поведение осудили, напомнив про уголовную ответственность за жестокое обращение с животными и незаконную охоту: согласно статье 258 УК РФ охотой признается выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких птиц и зверей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стая волков держит в страхе жителей села в Новосибирской области. О близком присутствии хищников сообщили жители села Чёрный Мыс Убинского района. Им рекомендуют не покидать дом в тёмное время суток и не выходить за пределы населённого пункта. О хищниках в селе сообщили сельчане, которые сумели сфотографировать волков на дороге. Но присланный Минприроды охотинспектор не нашел следов стаи волков.