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общество

Врач предупредил, что употребление безалкогольного пива провоцирует диабет

Фото Врач предупредил, что употребление безалкогольного пива провоцирует диабет
Фото Врач предупредил, что употребление безалкогольного пива провоцирует диабет

Freepik, authors: manius bahabol

По словам врача Виталия Холдина, злоупотребление безалкогольным пивом может привести к развитию диабета и к проблемам с лишним весом.

Злоупотребление безалкогольным пивом может привести к проблемам с лишним весом, нарушению обмена веществ и увеличению риска развития сахарного диабета 2-го типа. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин. Как отмечает специалист, данный напиток также негативно воздействует на почки и печень.

«Пиво считают одним из самых безобидных спиртных напитков, а безалкогольное — так вообще сравнивают с квасом или соком. Но в нем алкоголь есть, около 0,5–1%», — рассказал нарколог.

Также он добавил, что безалкогольное пиво способно вызвать скачок сахара в крови. Именно по этой причине частое употребление такого напитка приводит к проблемам со здоровьем, подытожил Холдин.

Напомним, наркологи рассказали правду про электронные сигареты.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

пиво
нарколог
диабет
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