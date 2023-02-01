Выгодный способ преумножить накопления назвали россиянам банковские эксперты

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Банковские эксперты Новикомбанка назвали способ преумножить накопления.

С каждым годом в России растет интерес к различным способам преумножения капитала. Инвестиции в ценные бумаги, недвижимость и самообразование. При этом большинство соотечественников самым надежным и доступным вариантом пассивного дохода считает банковские вклады.

Согласны с таким походом и профессиональные финансисты. К примеру, эксперты опорного банка Госкорпорации Ростех — Новикомбанка — советуют обратить внимание на такой продукт, как обновленная линейка вкладов. С 1 февраля кредитная организация пересмотрела процентные ставки и условия хранения денег, сделав их более выходными и комфортными для клиентов.

Что немаловажно, зарабатывать таким образом реально, независимо от социально статуса — отправить деньги в рост могут студенты, пенсионеры, предприниматели и домохозяйки .

По словам директора Департамента частного банковского обслуживания Александра Сычкова, в организации следят за изменением рыночной ситуации и предлагают реально работающие способы увеличения доходов.

Граждане могут выбрать наиболее подходящие условия (в зависимости от первоначального взноса, срока размещения и возможности снимать деньги) и просто наблюдать за увеличивающимся пассивным доходом. При желании, наращивать капитал можно в течении 30 дней либо в течении года, не беспокоясь о сохранности средств.

Подробнее о эффективных вкладах можно узнать на официальном сайте банка.