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Жителям Новосибирска предложили проголосовать за название парка у нового ЛДС

Фото Жителям Новосибирска предложили проголосовать за название парка у нового ЛДС
Фото Жителям Новосибирска предложили проголосовать за название парка у нового ЛДС

Фото: Telegram-канал «Анна Терешкова»

В Новосибирске горожанам дали возможность выбрать название парка у нового ЛДС.

Жители Новосибирска получили возможность проголосовать за название парка возле строящегося ледового дворца спорта. Горожане смогут сделать выбор на сайте госуслуг.

Однако на портале выбор можно сделать лишь из одного варианта, пишет «АиФ-Новосибирск». Представлен единственный вариант — «Арена». Пользователи сервиса могут поддержать такое название, высказаться против или использовать пункт «затрудняюсь ответить».

На данный момент больше 80% горожан поддержали название «Арена».

Напомним, 27 декабря в Новосибирске открыли для посещения парк перед ЛДС на левом берегу. Техническую приемку провёл мэр города Анатолий Локоть.

Новое общественное пространство было создано с расчетом на активности в любое время года. Кроме фонарей пространство зимой подсвечивают деревья и цифровая ёлка, а летом — пешеходные и велосипедные дорожки.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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