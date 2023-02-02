«Эко-френдли»: ESG-проекты Сибирского банка помогли избежать выброса CO2 в атмосферу

ESG-проекты Сибирского отделения Сбербанка помогли избежать выброса более 255 тонн углекислого газа в атмосферу — это объём СО2, который могут выдыхать сто человек в течение семи лет.

Одно из главных esg-мероприятий банка — сокращение использования электроэнергии и вентиляционных систем в нерабочее время. Также были реализованы и собственные «зелёные» идеи. Например, в Новосибирске, Томске, Новокузнецке и Красноярске появились зарядки для электромобилей, на Алтае – снегоплавильная установка, а в отделениях малой сельской сети Омской области заменили старые электрические котлы на новые с возможностью дистанционного регулирования.

«Наш банк является одной из крупнейших компаний-инициаторов ESG-трансформации в России. Мы стараемся проявлять заботу к окружающей среде и через личное осознанное потребление ресурсов, и также через проведение огромного количества экологических проектов, в которых принимают участие сотрудники банка и волонтеры по всей Сибири: это и акции по высадке деревьев, и экономия электроэнергии, и безбумажный документооборот, и многое другое», — рассказывает председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев.

Волонтёры компании в 2022 году подарили Сибири около 65 тысяч новых саженцев. Кроме того, банк принял участие в «Часе Земли» — 26 марта прошлого года все административные здания компании по всей стране отключили уличное освещение, световые вывески и знаки.