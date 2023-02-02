Эксперты рассказали о льготных кредитах для предприятий

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Специалисты Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, рассказали о возможности получить льготное финансирование для предприятий в условиях санкционных ограничений. Используя госсубсидии, компании могут снижать стоимость продукции для конечного потребителя. При этом они сохраняют стабильность и выполняют все обязательства перед своими сотрудниками.

Банк помогает промышленности сэкономить на обслуживании кредитов за счёт сочетания различных механизмов господдержки. Средний дисконт к рыночной ставке по портфелю банка для предприятий, получающих льготное финансирование в 2022 году, составил 66%.

Это означает, что заемщики банка платили только одну треть рыночной ставки по своим кредитам и значительно сократили расходы на их обслуживание.

«Один из ключевых элементов поддержки российской промышленности является обеспечение доступа ко всем действующим льготным программам. Благодаря этому компании продолжают выполнять свои производственные задачи в таких важных для страны отраслях, как автомобиле-, судо- и авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, медицинская техника, разработка высокотехнологичной продукции. Мы продолжим использовать все инструменты поддержки, которые имеются в нашем арсенале, для дальнейшего устойчивого развития деятельности наших партнеров», — отмечает старший вице-президент «Новикомбанка» Светлана Фадеева.

Банк участвует во всех ключевых механизмах льготного кредитования, благодаря которым российские предприятия могут использовать финансирование государственных целевых программ по импортозамещению. В частности, по предоставлению льготных кредитов системообразующим предприятиям банк давно и плодотворно работает с Минпромторгом России. В рамках государственных программ поддержки бизнеса партнерами Новикомбанка также выступают Минцифры России, Минэкономразвития России, Российский экспортный центр, Корпорация малого и среднего предпринимательства, Российский Фонд развития промышленности, Дом.РФ и ВЭБ.РФ.